Iina Puskala juoksi maratonin vuoden jokaisena päivänä, mutta sitten motivaatio katosi pitkäksi aikaa

Urheilu

Himomaratoonari juoksi tyhjiöön

On

Lasse Seppäsen

Puskala saavutti tavoitteensa eikä sen jälkeen enää saanut päivittäistä ”minä pystyn” -kokemusta itselleen.

Seppäsen

”Huomaan taas, että kun edessä on uusia haasteita, motivaatio kasvaa.”

Iina Puskala

Lasse Seppänen

Seppäsen mukaan monet hänen luokseen tulevat valmennettavat ovat aivan puhki jo valmiiksi.

Seppänen

Seppänen

Iina Puskalaa