Real Madrid on kaikkien aikojen ykkönen Mestarien liigan/Euroopan cupin tilastoissa – yksi suomalaisseura sadan parhaan joukossa

Urheilu

Real Madrid on kaikkien aikojen ykkönen Mestarien liigan/Euroopan cupin tilastoissa – yksi suomalaisseura sada

Espanjalaisjätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahdeksan