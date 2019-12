84-vuotias kanadalainen juoksi vanhimpana maratonin Antarktiksella – 55 vuotta juosseen maratoonarin paras aika on Helsingistä

Urheilu

84-vuotias kanadalainen juoksi vanhimpana maratonin Antarktiksella – 55 vuotta juosseen maratoonarin paras aik

Edmontonissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Svenningsen

CBC

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy