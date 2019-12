Urheilu

Nuorten Leijonien ykkössentterin Rasmus Kuparin paikalle ylivoimaan tuli uusi pelaaja

Trinec.

Ykkösketjun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helmisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isku

Tšekki