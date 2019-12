Urheilu

Kommentti: Nuorten MM-jääkiekon leikkilohko voi aiheuttaa Suomelle pahoja ongelmia

Trinec.

Alle

20-vuotiden jääkiekkoturnausta sanotaan usein maailman hienoimmaksi kiekkotapahtumaksi. Sitä se voi ollakin, mutta tänä vuonna vain Ostravassa.Trinec on pieni hiljainen kaupunki lähellä Slovakian rajaa, ja ihan kivaa lätkää täälläkin pelataan, mutta tuntuu kuin olisi menossa eri turnaus.Nuoret Leijonat sotki jääkiekon korttipakan viime talven maailmanmestaruudellaan.Vancouverin MM-kisojen perusteella tehtiin lohkot tähän Tšekin turnaukseen.Kaava on yksinkertainen: samaan Trinecin lohkoon menivät edellisen turnauksen ykkönen (Suomi), nelonen (Sveitsi), viitonen (Ruotsi), kasi (Slovakia) ja yhdeksäs (Kazakstan). Jäljellä olevat paikat jaettiin Ostravaan.Näin on aina ollut, mutta poikkeuksellisen tästä jaosta tekee, että sekä Ruotsi ja Kanada jäivät viimeksi välierien ulkopuolelle.Ruotsi on Trinecissä vasta viitospaikalla, Kanada Ostravassa kuutosena.Sveitsin viimevuotinen puolivälierävoitto Ruotsista laittoi vauhtia tähän sekamelskaan.Mitä tästä seuraa. Suomi ja Ruotsi ottavat ylihelpot jatkopaikat, mutta tiukat ottelut jäävät puuttumaan.Miten onnistuu Nuorilta Leijonilta rytminmuutos, kun pitää lähteä kävelyvauhdista täyteen juoksuun puolivälierissä.Trinecissä ei ole juuri minkäänlaista kamppailupelaamista, mutta sitäkin on luvassa torstain puolivälierässä.Päävalmentaja Raimo Helminen saa ison haasteen valmistaessaan joukkueensa vuoden alussa yhteen kauden tärkeimmistä peleistä.Kaiken on muututtava. Vauhtia, kovuutta, tempoa ja kaksinkamppailuvoimaa täytyy kaivaa lisää. Onneksi ensi torstaihin on vielä vähän aikaa.