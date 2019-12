Suomalaisvalmentajat valitsivat Vuoden valmentajakseen Jukka Jalosen: ”Loi voittavan ryhmädynamiikan joukkueeseen, joka oli uusi ja nimetönkin”

Urheilu

Suomalaisvalmentajat valitsivat Vuoden valmentajakseen Jukka Jalosen: ”Loi voittavan ryhmädynamiikan joukkuees

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valmentajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy