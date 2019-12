Entinen MLB-pelaaja kertoi erittäin oudosta harrastuksestaan: keräsi muurahaisia eri stadioneilta muurahaisfarmeihinsa

Urheilu

Entinen MLB-pelaaja kertoi erittäin oudosta harrastuksestaan: keräsi muurahaisia eri stadioneilta muurahaisfar

Entisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Den Dekker

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/UpperDekker/status/1211846607790059520