Venäjä tyrmäsi Saksan nuorten MM-jääkiekossa, ja kohtaa todennäköisesti Nuoret Leijonat

Trinec.

tuntui loksahtavat vanhoille tutuille raiteille, kun jääkiekon nuorten MM-turnauksen alkusarja läheni loppuaan.Saksalla oli mahdollisuus pudottaa Venäjä ulos pudotuspeleistä, mutta se optio päättyi ennen kuin ehti kunnolla alkaakaan. Venäjä mylläsi Ostravassa sellaisen maalikimaran pystyyn, ettei yllätyksestä edes keskusteltu. Lukemat kirjattiin 6–1.voitto oli myös valtava helpotus isäntämaa Tšekille. Nyt isännät ovat varmuudella mukana puolivälierissä, ja yhtä varmasti Saksa karsii A-sarjapaikastaan Kazakstania vastaan.Putoamissarjassa vaaditaan kaksi voittoa eli pelataan niin sanotulla paras kolmes -systeemillä. Saksalle ottelut ovat sen nykykiekkoilun isoimpia, kun maa pääsi vasta viiden vuoden tauon jälkeen takaisin tälle tasolle.jaksaa aina vaan voittaa alkusarjaotteluitaan. Nyt tuli 52. tappioton alkusarjapeli peräkkäin, kun Slovakia kaatui 6–2.Sarja alkoi Leksandissa uudenvuodenaattona 2006, kun USA kukisti Ruotsin. Sen jälkeen tappioita on tullut vain pudotuspelivaiheessa tai vasta finaalissa.Trinecin slovakialaisyleisö juhli 5-1-kavennusta kuin olisi mestaruus ollut tuloillaan ja myöhemmin toista maalia villisti tanssien.Slovakian on jo onnistunut, kun se voitti alkusarjassa Kazkastanin.voitto tarkoitti A-lohkon viemistä lähes puhtaalla pelillä. Vain yksi piste karkasi avauspelissä Nuoria Leijonia vastaan. Hyvin tuttua ruotsalaisille.Suomi ja Sveitsi kohtaavat aattoillan myöhäispelissä. Samoin pelaavat Kanada ja Tšekki vastakkin.Jos Suomi ja Kanada voittavat, kuten olettaa saattaa, tulee Nuorille Leijonille Venäjä vastaan puolivälierissä. Muitakin vaihtoehtoja on, mutta Venäjältä näyttää.Jos Nuoret Leijonat häviää, sijoittuu joukkue alkulohkossaan kolmanneksi ja saa Ostravan kakkosen vastaansa torstaina. Ostravan paketti on vielä levällään lähes sinne saakka, kun vuosikymmen vaihtuu.