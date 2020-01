Valioliigassa hylättiin maali mitättömällä marginaalilla: erottaisitko itse tarkistuskuvasta, kumpi on paitsiossa?

Urheilu

Valioliigassa hylättiin maali mitättömällä marginaalilla: erottaisitko itse tarkistuskuvasta, kumpi on paitsio

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/btsportfootball/status/1212354287134793728

https://twitter.com/ViasatUrheilu/status/1212357323638943744