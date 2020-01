Nuorten Leijonien puolustaja Utunen jysäytti vuosi sitten maalin, taas olisi tilauksessa yksi: ”Oli aika mahtava, eikä sitä heti tajunnut”

Urheilu

Nuorten Leijonien puolustaja Utunen jysäytti vuosi sitten maalin, taas olisi tilauksessa yksi: ”Oli aika mahta

Trinec.

Ennusmerkit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trinecin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruspakki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turnauksen

Ehkä

USA

Suomi ja USA kohtaavat nuorten MM-turnauksen puolivälierässä Trinecissä torstaina. Ottelu alkaa kello 18.30. Yle näyttää pelin suorana.