Urheilu

Kommentti: Mitä ihmettä Nuoret Leijonat leikkivät, kun peli kaipaisi ihan jotain muuta

TRINEC.

Nuoret Leijonat pyyhkivät Sveitsi-tappion rasituksia pois vapaaehtoisuuden pohjalta.Osa verrytteli Trinecin hallin käytävillä, vähän yli puolet neppaili kiekkoa jäällä.Suomen ja USA:n harjoitteluilla oli eroa kuin yöllä ja päivällä. Nuorille Leijonille tuli tuskin hiki, amerikkalaiset vetivät harjoitukset, jotka päättyivät rankkareihin.Yhden treenin perusteella ei jatkopaikkoja jaella, mutta heräsi kysymys, näinkö valmista on Suomen peli, ettei sitä kannata yhtään hioa.Trinecin alkusarja on paljastanut Suomen pelistä niin paljon puutteita, että ainakin ylivoimaa olisi voinut pyörittää välipäivänä. Tuskin siinä kenenkään pohkeet tai reidet olisi tukkoon mennyt.Ei yhdessä päivässä ehdi uutta oppia, mutta jotain pelinomaista olisi voinut nuorille tarjota.Ostravan alkulohkossa on isketty yhteen illasta toiseen ja pelattu jatkopaikoista ja sijoituksista loppuun asti. Se on kasvattanut, nostanut suoritustasoa ja luonut valmiuden pudotuspeleihin.Kuvaavaa oli, että Kanadalle olivat kaikki sijoitukset mahdollisia ennen alkusarjan päätösotteluita, mutta nikkarit hoitivat itsensä lohkovoittajiksi. Trinecissä mentiin melkein koko viikko kävelyvauhdilla.