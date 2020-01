HS-kisakalenteri kertoo, mitä urheiluvuonna 2020 tapahtuu: kohokohtina jalkapallon EM-kisat ja Tokion olympialaiset

Urheilu

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailut, Ostrava ja Trinec, TšekkiMaastohiihdon Tour de SkiKeski-Euroopan mäkiviikkoAlppihiihdon miesten ja naisten maailmancup, Zagreb, KroatiaKäsipallon miesten EM-kilpailut, Itävalta, Norja, RuotsiAlppihiihdon miesten maailmancup, Madonna di Campiglio, ItaliaCurlingin SM-parikilpailu, LohjaAlppihiihdon naisten maailmancup, Altenmarkt-Zauchensee, ItävaltaAmpumahiihdon maailmancup, Oberhof, SaksaNuorten olympialaiset, LausanneMäkihypyn naisten maailmancup, Sapporo, JapaniAlppihiihdon miesten maailmancup, Adelboden, SveitsiHiihdon maailmancup, Dresden, SaksaMäkihypyn miesten maailmancup, Val di Fiemme, ItaliaLumilautailun slopestylen maailmancup, Laax, SveitsiAlppihiihdon naisten maailmancup, Flachau, ItävaltaHiihdon Suomen cup, VantaaAlppihiihdon miesten maailmancup, Wengen, SveitsiAmpumahiihdon maailmancup, Ruhpolding, SaksaMäkihypyn naisten maailmancup, Yamagata, JapaniVammaisurheilun kansainvälinen Pajulahti Games, LahtiAlppihiihdon naisten maailmancup, Sestriere, ItaliaHiihdon maailmancup, Nove Mesto, TšekkiMäkihypyn miesten maailmancup, Titisee-Neustadt, SaksaParayleisurheilun SM-halli, LahtiTenniksen Australian avoimet, MelbourneTaitoluistelun EM-kilpailut, Graz, ItävaltaAlppihiihdon miesten maailmancup, Kitzbühel, ItävaltaLumilautailun slopestylen maailmancup, Seiser Alm, ItaliaMonte Carlon MM-ralliTalvilajien X-Games, Aspen, YhdysvallatAlppihiihdon naisten maailmancup, Bansko, BulgariaAmpumahiihdon maailmancup, Pokljuka, SloveniaKreikkalais-roomalaisen painin SM-kilpailut, JyväskyläPikaluistelun sprinttierien ja matkakohtaiset SM-kilpailutJalkapallon Suomen cupin lohkovaihe alkaaMäkihypyn miesten maailmancup, Zakopane, PuolaMäkihypyn naisten maailmancup, Râșnov, RomaniaNHL:n tähdistöottelu, St. LouisRaviurheilun Prix d’AmeriqueAlppihiihdon miesten maailmancup, Schladming, ItävaltaLumilautailun slopestylen maailmancup, Mammoth, USAAlppihiihdon naisten maailmancup, Rosa Khutor, VenäjäAlppihiihdon miesten maailmancup, Garmisch-Partenkirchen, SaksaSM-viikko, JoensuuSulkapallon SM-kisat, VantaaHiihdon SM-kilpailut, VöyriYhdistetyn hiihdon maailmancup, Seefeld, ItävaltaLatinalaistanssien SM-kilpailut, HelsinkiMäkihypyn miesten maailmancup, Sapporo, JapaniMäkihypyn naisten maailmancup, Obertsdorf, SaksaAmerikkalaisen jalkapallon Super Bowl, Miami, YhdysvallatJääkiekon naisten Euro Hockey Tourin Ruotsin-turnausJääkiekon CHL:n finaaliJääkiekon miesten Euro Hockey Tourin Ruotsin-turnausLumilautailun Dew Tour, USAAlppihiihdon naisten maailmancup, Garmisch-Partenkirchen, SaksaCurlingin miesten mestaruussarjan loppusarja, HarjavaltaHiihdon maailmancup, FalunAlppihiihdon miesten maailmancup, Chamonix, RanskaYhdistetyn hiihdon maailmancup, Otepää, ViroMäkihypyn miesten maailmancup, Willingen, SaksaMäkihypyn naisten maailmancup, Hinzenbach, ItävaltaPurjehduksen FX-, Nacra- ja Laser-luokan MM-kisat, Melbourne, AustraliaPainin EM-kilpailut, RoomaAlppihiihdon miesten maailmancup, Yanqing, KiinaRuotsin MM-ralliLumilautailun slopestylen maailmancup, Calgary, KanadaPikaluistelun matkakohtaiset MM-kilpailut, Salt Lake CityAmpumahiihdon MM-kilpailut, Anterselva, ItaliaSquashin SM-kilpailut, HelsinkiYleisurheilun halli-SM, TampereAlppihiihdon naisten maailmancup, Maribor, SlovakiaMäkihypyn miesten maailmancup, Bad Mitterndorf, ItävaltaHiihdon maailmancupin Ski tour, Östersund, Åre, Storlien-Meråker, TrondheimKoripallon miesten EM-karsintaa Suomi – SerbiaAlppihiihdon naisten maailmancup, Crans Montana, SveitsiTelinevoimistelun maailmancup ja olympiakarsinta, Melbourne, AustraliaPurjehduksen Radial- ja RSX-luokan MM-kisat, Melbourne, AustraliaMäkihypyn miesten maailmancup, Râșnov, RomaniaTalvilajien X-Games, Chongli, KiinaPainonnoston SM-kilpailut, PoriFinlandia-hiihto, LahtiAlppihiihdon miesten maailmancup, Niigata Yuzawa Naeba, JapaniYhdistetyn hiihdon maailmancup, Trondheim, NorjaMäkihypyn naisten maailmancup, Ljubno, SloveniaKoripallon miesten EM-karsintaa Islanti/Sveitsi/Portugali – SuomiAmpumaurheilun ilma-aseiden EM-kilpailut, Wrochlaw, PuolaLumilautailun Burton US Open, Vail, USARatapyöräilyn MM-kisat, BerliiniNuorten MM-hiihdot, Oberwiesenthal, SaksaPöytätenniksen SM-kilpailut, HelsinkiMuodostelmaluistelun SM-kilpailut, EspooSalpausselän kisat, LahtiAlppihiihdon miesten maailmancup, Hinterstoder, ItävaltaParalumilautailun banked slalomin maailmancup, La Molina, EspanjaJalkapallon miesten Kansojen liigan lohkoarvontaHiihdon maailmancup, Drammen, NorjaAmpumaurheilun haulikon maailmancup, Nikosia, KyprosNyrkkeilyn GeeBee-turnaus, HelsinkiAlppihiihdon miesten maailmancup, Kvitfjell, NorjaAmpumahiihdon maailmancup, Nové Mesto, TšekkiLumilautailun crossin maailmancup, Sierra Nevada, EspanjaPohjoismaisten hiihtolajien Holmenkollenin kisat, OsloAlppihiihdon naisten maailmancup, Ofterschwang, SaksaPikaluistelun yleisluistelijoiden SM-kilpailut, SeinäjokiLentopallon naisten Mestaruusliigan runkosarja päättyyMoto gp:n osakilpailu, Lusail, QatarMäkihypyn maailmancup, Lillehammer, NorjaParalumilautailun maailmancup, Hafjell, NorjaMäkihypyn miesten maailmancup, Trondheim, NorjaAlppihiihdon naisten maailmancup, Åre, RuotsiMeksikon MM-ralliAmpumahiihdon maailmancup, KontiolahtiJoukkuevoimistelun maailmancup ja Challenge cup, VantaaYleisurheilun halli-MM, Nanjing, KiinaCurlingin sekajoukkueiden SM-kilpailu, JoensuuJääkiekon miesten Liigan runkosarja päättyyJääpallon miesten Bandyliigan finaaliLumilautailun reilien SM-kilpailut, KouvolaHiihdon maailmancup, Quebec, KanadaAlppihiihdon miesten maailmancup, Kranjska Gora, SloveniaYhdistetyn hiihdon maailmancup, Schonach, SaksaMäkihypyn miesten maailmancup, VikersundMäkihypyn naisten maailmancup, Nizni Tagil, VenäjäLumilautailun slopestylen Spring Battle, Salzburg, ItävaltaCurlingin naisten MM-kilpailut, Prince George, KanadaFormula 1, Australian gp, MelbourneLentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarja päättyyLumilautailun crossin maailmancup, Veysonnaz, SveitsiAmpumaurheilun kiväärin, pistoolin ja haulikon maailmancup, Delhi, IntiaTaitoluistelun MM-kilpailut, MontrealAlppihiihdon miesten ja naisten maailmancup, Cortina, ItaliaHiihdon maailmancup, Minneapolis, YhdysvallatTelinevoimistelun maailmancup ja olympiakarsinta, Baku, AzerbaidžhanParalumilautailun maailmancup, Åre ja Östersund, RuotsiPainin Euroopan olympiakarsinta, Budapest, UnkariLumilautailun slopestylen maailmancu, Špindlerův Mlýn, TšekkiHiihdon maailmancup, Canmore, KanadaAmpumahiihdon maailmancup, HolmenkollenNaisten Korisliigan runkosarja päättyyMäkihypyn naisten maailmancup Tsaikovski, VenäjäFormula 1, Bahrainin gp, SakhirMoto gp:n osakilpailu, Buriram, ThaimaaPöytätenniksen joukkueiden MM-kilpailut, Busan, Etelä-KoreaTelinevoimistelun maailmancup ja olympiakarsinta, Doha, QatarLumilautailun slopestylen, big airin ja halfpipen SM-kilpailut, SiilinjärviKaraten EM-kilpailut, Baku, AzerbaidzhanMiesten jääpallon MM-kilpailut, Irkutsk, VenäjäCurlingin miesten MM-kilpailut, Glasgow, SkotlantiHiihdon Suomen cup, PyhäjärviJalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Malta-SuomiJääkiekon naisten MM-kilpailut, Halifax ja Truno, KanadaSulkapallon Finnish Open, VantaaMuodostelmaluistelun MM-kilpailut, Lake Placid, YhdysvallatLumilautailun banked slalomin SM-kisat, NilsiäHiihdon SM-kilpailut ja Suomen cup, RistijärviAmpumaurheilun ilma-aseiden SM-kilpailut, TurkuJääkiekon NHL:n runkosarja päättyyVakiotanssien SM-kilpailut, OuluTelinevoimistelun naisten SM-kilpailut, TamperePainonnoston EM-kilpailut, MoskovaFormula 1, Vietnamin gp, HanoiMoto gp:n osakilpailu, Austin, YhdysvallatMiesten Korisliigan runkosarja päättyyMiesten Salibandyliigan finaalitGolfin Masters-turnaus, Augusta, Georgia, YhdysvallatNaisten Salibandyliiga finaalitNaisten jalkapallon EM-karsintaa Suomi-PortugaliPurjehduksen maailmancup ja maapaikkakarsinta, Genova, ItaliaJalkapallon naisten EM-karsintaa Kypros-SuomiKoripallon NBA:n runkosarja päättyyKäsipallon naisten SM-sarjan loppuottelutChilen MM-ralliJääkiekon alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisat, Plymouth ja Ann Arbor, USAYleisurheilun Timanttiliiga, Doha, QatarNyrkkeilyn SM-kilpailut, RovaniemiVapaapainin SM-kisat, YlistaroRaviurheilun Seinäjoki-raceTrampoliinivoimistelun SM-kilpailut, EspooFutsalin naisten liigan finaalitFormula 1, Kiinan gp, ShanghaiMoto gp:n osakilpailu, Termas de Rio Hondo, ArgentiinaNaisten Korisliigan loppuottelutJääkiekon miesten Liigan finaalitKaraten SM-kilpailu, paikka avoinMiesten ja naisten Superpesiksen runkosarjat alkavat FuengirolassaTelinevoimistelun naisten EM-kilpailut ja olympiakarsinta, Pariisi, RanskaSoudun Euroopan olympiakarsintaregatta, Varese, ItaliaCheerleadingin MM-kilpailut, Orlando, YhdysvallatSquashin EM-kilpailut, Amsterdam, HollantiArgentiinan MM-ralliJääkiekon miesten Euro Hockey Tourin Tsekin-turnausPainin maailman olympiakarsinta, Sofia, BulgariaSuunnistuksen Tiomila, Upplands-Bro, Ruotsijoukkuevoimistelun SM-kilpailut, HelsinkiKäsipallon miesten SM-liigan loppuottelutFutsalin miesten liigan finaalitMaastojuoksun SM-kilpailut, KurikkaFormula 1, Hollannin gp, ZandvoortMoto gp:n osakilpailu, Jerez, EspanjaRatamelonnan Euroopan olympiakarsinnat, Racice, TšekkiAmpumaurheilun EM-kilpailut, Chateauroux, RanskaJääkiekon miesten MM-kilpailut, Zürich ja Lausanne, SveitsiRatsastuksen gp-sarjan kilpailu, JärvenpääTelinevoimistelun miesten SM-kilpailut, JyväskyläPurjehduksen Finnjollan MM-kisat, Palma de Mallorca, EspanjaMiekkailun kalvan, floretin ja säilän SM-kilpailut, HyvinkääTeamgymin SM-kilpailut, JyväskyläRytmisen voimistelun yksilöiden SM-kilpailut, VantaaMaantiepyöräilyn Italian ympäriajoYleisurheilun Timanttiliiga, Kiina (paikkakunta vahvistamatta)Formula 1, Espanjan gp, MontmelóRaviurheilun Finlandia-ajo, HelsinkiMiesten Korisliigan loppuottelutUinnin ja uimahyppyjen EM-kilpailut, Budapest, UnkariGolfin PGA-championship, San Francisco, Kalifornia, YhdysvallatKanoottipujottelun EM-kisat ja olympiakarsinta, Lontoo, BritanniaYleisurheilun Timanttiliiga, Shanghai, KiinaHelsinki City Running DayJalkapallon Saksan miesten Bundesliigan päätöskierrosAkrobatiavoimistelun SM-kilpailut, MikkeliJalkapallon Englannin miesten Valioliigan päätöskierrosMoto gp:n osakilpailu, Le Mans, RanskaSoudun olympiakarsintaregatta, Luzern, SveitsiAmpumaurheilun Euroopan olympiakarsinta (kivääri, pistooli), Pilsen, TšekkiTarkkuussuunnistuksen EM-kilpailut, LohjaJousiammunnan EM-kilpailut, Antalya, TurkkiPortugalin MM-ralliRytmisen voimistelun EM-kilpailut ja olympiakarsinta, Kiova, UkrainaRatamelonnan maailman olympiakarsinta, Duisburg, SaksaKultainen keihäs, VantaaKilpa-aerobicin SM- ja kilpasarjojen mestaruuskilpailut, SeinäjokiEsteratsastuksen gp-sarjan kilpailu, KauhavaJudon SM-kilpailut, OrimattilaLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäivätYleisurheilun SM-maantiekävelyt, LapuaYleisurheilun Timanttiliiga, Tukholma, RuotsiFormula 1, Monacon gpJalkapallon naisten Mestarien liigan finaali, Wien, ItävaltaJalkapallon Italian miesten Serie A:n ja Espanjan miesten La Ligan päätöskierrosTenniksen Ranskan avoimet, PariisiJalkapallon miesten Eurooppa-liigan finaali, Gdansk, PuolaLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäiväTelinevoimistelun miesten EM-kilpailut ja kuusiottelun olympiakarsinta, Baku, AzerbaidžanYleisurheilun Timanttiliiga, Rooma, ItaliaJoukkuevoimistelun EM-kilpailut, Moskova, VenäjäJalkapallon miesten Mestarien liigan finaali, Istanbul, TurkkiLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäivätYleisurheilun Timanttiliiga, Rabat, MarokkoRaviurheilun Elitloppet, TukholmaMoto gp:n osakilpailu, Scarperia e San Piero, ItaliaAmpumaurheilun kiväärin ja pistoolin maailmancup, München, SaksaYleisurheilun gp-kilpailu, JoensuuParayleisurheilun EM-kilpailut, Bydgoszcz, PuolaSähköpyörätuolisalibandyn EM-kilpailut, LahtiKeilailun naisten EM-kilpailut, Aalborg, TanskaItalian MM-ralliLentopallon Power cup, SaloLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäivätYleisurheilun Timanttiliiga, Eugene, YhdysvallatFormula 1, Azerbaidžanin gp, BakuMoto gp:n osakilpailu, Montmeló, EspanjaSydän- ja keuhkosiirron saaneiden kesälajien EM-kilpailut, Vitoria-Gasteiz, EspanjaYleisurheilun Paavo Nurmi Games, TurkuNaisten jalkapallon EM-karsintaa Suomi-SkotlantiLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäiväYleisurheilun Timanttiliiga, Oslo, NorjaYleisurheilun gp-kilpailu, EspooEsteratsastuksen gp-sarjan kilpailu, YpäjäJalkapallon miesten EM-kilpailutYleisurheilun Timanttiliiga, Pariisi, RanskaTriathlonin SM-sprintti, VantaaSuunnistuksen Jukolan viesti, RovaniemiLentopallon miesten ja naisten Kultaisen ja Hopeisen liigan pelipäivätFormula 1, Kanadan gp, MontrealRatapyöräilyn SM-kilpailut, HelsinkiPurjehduksen maailmancupin finaali, Enoshima, JapaniMiekkailun EM-kilpailut, paikka avoinGolfin US Open, Mamaroneck, New York, YhdysvallatRaviurheilun Nordic King, AlahärmäMoto gp:n osakilpailu, Hohenstein-Ernstthal, SaksaJousiammunnan maailmancup ja olympiakarsinta, Berliini, SaksaAmpumaurheilun kiväärin, pistoolin ja haulikon maailmancup, Baku, AzerbaidzhanNykyaikaisen 5-ottelun EM-kilpailut, Székesfehérvár, UnkariUinnin SM-kilpailut, HelsinkiAmpumaurheilun nuorten EM-kilpailut (kivääri, pistooli), Osijek, KroatiaJääkiekon NHL:n varaustilaisuus, MontrealPyöräilyn SM-maantie ja -aika-ajo, VantaaRaviurheilun Kymi gp, KouvolaMaantiepyöräilyn Ranskan ympäriajoFormula 1, Ranskan gp, Le CastelletMoto gp:n osakilpailu, Assen, HollantiWimbledonin tennisturnaus, LontooPesäpallon Itä-Länsi, PoriEsteratsastuksen gp-sarjan kilpailu, SavonlinnaCheerleadingin EM-kilpailut, Verona, ItaliaYleisurheilun Timanttiliiga, Lontoo, BritanniaFormula 1, Itävallan gp, SpielbergJalkapallon Helsinki CupSuunnistuksen sprintti-MM, TanskaYleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut, Nairobi, KeniaYleisurheilun gp-kilpailu, JyväskyläSulkavan suursoudutYleisurheilun Timanttiliiga, MonacoEsteratsastuksen gp-sarjan kilpailu, SaloTriathlonin SM-perusmatka, EspooMoto gp:n Suomen osakilpailu, IittiYleisurheilun gp-kilpailu, LahtiYleisurheilun alle 18-vuotiaiden EM-kilpailut, Rieti, ItaliaGolfin Open Championship, Sandwich, BritanniaFrisbeegolfin major-turnaus European Open, NokiaKenian MM-ralliRaviurheilun St. Michel, MikkeliFormula 1, Britannian gp, SilverstoneTenniksen Tampere openGolfin miesten Euroopan haastajakiertueen kilpailu, VierumäkiKesäolympialaiset, Tokio, JapaniKuninkuusravit, SeinäjokiAmpumaurheilun 50 metrin kiväärin SM-kilpailut, KouvolaJousiammunnan SM-kisat, IittiAmpumaurheilun skeetin SM-kilpailut, KouvolaFormula 1, Unkarin gp, MogyoródTriathlonin SM-puolimatka, TurkuFrisbeegolfin SM-kilpailut, SipooSuomen MM-ralli, JyväskyläMoto gp:n osakilpailu, Brno, TšekkiElinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien EM-kilpailut, Dublin, IrlantiKeilailun EM-kilpailut, HelsinkiYleisurheilun Kalevan kisat, TurkuAmpumaurheilun pistoolilajien SM-kilpailut, MikkeliMaantiepyöräilyn Espanjan ympäriajoYleisurheilun Timanttiliiga, Gateshead, BritanniaMoto gp:n osakilpailu, Spielberg, ItävalltaSuunnistuksen EM-kilpailut, ViroYleisurheilun Timanttiliiga, Lausanne, SveitsiYleisurheilun EM-kilpailut, Pariisi, RanskaParalympialaiset, Tokio, JapaniYleisurheilun SM-moniottelut, Hämeenlinna ja JanakkalaAmpumaurheilun trapin SM-kilpailut, OrimattilaFormula 1, Belgian gp, StavelotMoto gp:n osakilpailu, Silverstone, BritanniaTenniksen Yhdysvaltain avoimet, New YorkUuden-Seelannin MM-ralliJalkapallon miesten Kansojen liigan 1. kierrosYleisurheilun Timanttiliiga, Bryssel, BelgiaJalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Suomi–RomaniaNaisten Superpesiksen finaalitYleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelu, TampereFormula 1, Italian gp, MonzaJalkapallon miesten Kansojen liigan 2. kierrosJalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Suomi–UkrainaYleisurheilun Timanttiliigan finaali, Zürich, SveitsiYleisurheilun SM-viestit, KotkaMiesten Superpesiksen finaalitFutsalin miesten MM-kilpailut, LiettuaMoto gp:n osakilpailu, Misano Adriatico, ItaliaFormula 1, Singaporen gp, SingaporeMaantiepyöräilyn MM-kilpailut, Aigle-Martigny, SveitsiNaisten jalkapallon EM-karsintaa Skotlanti-SuomiTurkin MM-ralliGolfin Ryder cup, Whistling Straits golf course, Wisconsin, YhdysvallatFormula 1, Venäjän gp, SotšiMoto gp:n osakilpailu, Alcañiz, EspanjaFreestylemelonnan EM-kisat, Vaires-Sur-Marne, RanskaJalkapallon miesten Kansojen liigan 3. kierrosJalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Pohjois-Irlanti–SuomiFormula 1, Japanin gp, SuzukaJalkapallon miesten Kansojen liigan 4. kierrosJalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Tanska–SuomiNyrkkeilyn Tammer-turnaus, TampereSaksan MM-ralliMoto gp:n osakilpailu, Motegi JapaniRatsastuksen Helsinki international horse showFormula 1, Yhdysvaltain gp, AustinMoto gp:n osakilpailu, Ventnor, AustraliaIson-Britannian MM-ralliFormula 1, Meksikon gp, Mexico CityMoto gp:n osakilpailu, Sepang, MalesiaJalkapallon alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-kisatKoripallon naisten EM-karsintaa Ukraina – SuomiJalkapallon miesten Kansojen liigan 5. kierrosFormula 1, Brasilian gp, Sao PaoloKoripallon naisten EM-karsintaa Suomi – PortugaliMoto gp:n osakilpailu, Valencia EspanjaJalkapallon miesten Kansojen liigan 6. kierrosTenniksen ATP-finaalit, LontooKaraten MM-kilpailut, Dubai, ArabiemiraatitJoukkuevoimistelun MM-kilpailut, Sofia, BulgariaJapanin MM-ralliAlppihiihdon maailmancup, LeviPainin 23-vuotiaiden EM-kilpailut, TampereKoripallon miesten EM-karsintaa Suomi – GeorgiaAmpumahiihdon maailmancupin avaus, KontiolahtiFormula 1, Abu Dhabin gp, Abu DhabiKoripallon miesten EM-karsintaa Serbia – SuomiAmpumahiihdon maailmancup, Östersund, RuotsiKäsipallon naisten EM-kilpailut, Tanska ja NorjaSalibandyn miesten MM-kilpailut, HelsinkiAmpumahiihdon maailmancup, Hochfilzen, ItävaltaCheerleadingin SM-kilpailut, HelsinkiAmpumahiihdon maailmancup, Le Grand-Bronand, RanskaUinnin lyhyen radan MM-kilpailut, Doha, QatarUinnin lyhyen radan SM-kilpailut, EspooTaitoluistelun SM-kilpailut, JoensuuJääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kilpailut, Edmonton ja Red Deer, KanadaKeski-Euroopan mäkiviikko