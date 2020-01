Valioliigan videotuomioissa on unohtunut kaksi tärkeää sanaa, mutta tilanne olisi korjattavissa yksinkertaisesti

Urheilu

Valioliigan videotuomioissa on unohtunut kaksi tärkeää sanaa, mutta tilanne olisi korjattavissa yksinkertaises

Nopea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paitsiotilanteissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valioliiga

VAR-järjestelmässä