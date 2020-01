Yli 50 vuotta sitten Veikko Kankkonen teki tempun, jota seurasi täydellinen rauhan tunne

Urheilu

Veikko Kankkonen ja lentämisen taito

"Viki, nyt on harjoitukset tehty ja lähdetään hyppäämään."

"Minulla on tunne, että nyt minä pärjään."

kansa muistaa Veikko ”Viki” Kankkosen https://www.hs.fi/haku/?query=veikko+%E2%80%9Dviki%E2%80%9D+kankkosen totiset kasvot tv-ruudussa talvella 1964. Lahtelainen mäkihyppääjä keskittyi normaalimäen viimeiseen hyppyyn Innsbruckin olympialaisissa. Hän oli neljäntenä ja parempaa odotettiin.Hermo piti: Kankkonen tempaisi 79 metriä korkein tyylipistein, ja otti olympiakullan. Pelottavin kilpakumppani, Norjan Toralf Engan https://www.hs.fi/haku/?query=toralf+engan jäi lopulta taakse 3,6 pisteen turvin. Se oli kautta aikojen vasta toinen mäkikulta Suomelle – ja ensimmäinen televisioiduissa olympiakisoissa.Siksikin valtaosa kansasta tuijotti kisaa tv:n äärellä. Ja loput kuuntelivat radiosta.Mäkimontussa alkoivat juhlat ja mestaria vietiin kultatuolissa.Kankkonen ei tätä nykyä ole suinkaan yhtä vakava kuin ennen ratkaisuhyppyään. Lahtelaisravintolan loosissa istuu rauhallinen mies, nauttii lounasta ja kertoilee urastaan hiljaista huumoria viljellen. Tänään sunnuntaina hän saavuttaa 80 vuoden iän.”Siinä oli valtavasti henkistä kuormaa kisan aikana”, Viki toteaa viitaten vaikeuksiin olympiakisan alussa.Innsbruckissa hypättiin kolme hyppyä (kaksi parasta jäi voimaan), ja hänen ensimmäinen leiskautuksensa epäonnistui – 29. sija. Kansa huokaisi pettyneenä.”Pelkäsin hypyn menevän ylipitkäksi, ja otin sen alas liian aikaisin.””Ratkaisevaa oli valmentaja Antti Hyvärisen https://www.hs.fi/haku/?query=antti+hyvarisen [se ensimmäinen olympiavoittajamme, 1956] lausahdus, että Viki, nyt on harjoitukset tehty ja lähdetään hyppäämään. Ei moittinut yhtään, ja itseluottamukseni palasi heti.”Toinen kierros oli Kankkosen ylivoimaa. Peräti 80 metriä täydellisin tyylein nosti hänet jo neljänneksi.”Ilmalento tuntui heti hyvältä, ja siitä tulikin elämäni paras suoritus siinä mäessä.”Kuitenkin ennen viimeistä hyppyään Kankkonen oli tornissa taas valtavan hermostunut, pieniinkään virheisiin ei olisi varaa. ”Sitten hypyn aikana tajusin, että tämä nyt riittää voittoon. Alastulokin meni nappiin.”

"Ehdottomin vetovoima syntyy lentämisen taidosta."

"Lainasuksilla ja lainakengillä lajin aloitin, ja hyvin lopulta kävi."

