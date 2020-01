NHL:n ykköstähti Connor McDavid piti pilkkanaan samaa puolustajaa, jota Patrik Lainekin nöyryytti: ”Tuo oli ilkeää”

Urheilu

NHL:n ykköstähti Connor McDavid piti pilkkanaan samaa puolustajaa, jota Patrik Lainekin nöyryytti: ”Tuo oli il

Jääkiekkosarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy