Raha ratkaisee: Real Madrid sai myytyä vain 17 lippua espanjalaiskannattajille, kun Espanjan supercupista pelataan Saudi-Arabiassa

Urheilu

Raha ratkaisee: Real Madrid sai myytyä vain 17 lippua espanjalaiskannattajille, kun Espanjan supercupista pela

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Barcelona