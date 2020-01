Miten käy Teemu Rannikon uran? Salon Vilppaan 39-vuotias tähti mursi jalkansa ja joutui kauden päättävään leikkaukseen

Urheilu

Miten käy Teemu Rannikon uran? Salon Vilppaan 39-vuotias tähti mursi jalkansa ja joutui kauden päättävään leik

Korisliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rannikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

https://twitter.com/JuhaTuuna/status/1214500228436578304

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rannikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy