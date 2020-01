Lauri Markkasen taantuma kääntyi nousukaudeksi, mutta pelityyli muuttui tavalla, joka kertoo NBA-koripallon mullistumisesta

Urheilu

Lauri Markkasen taantuma kääntyi nousukaudeksi, mutta pelityyli muuttui tavalla, joka kertoo NBA-koripallon mu

Lauri

Markkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markkanen 2.0

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moreyballia

Kun

Tämän vuoksi

Torni kulmassa

Tähän

Vähän vapaaheittoja

Entä

Moreyball-periaatteen

Askelmaa ylemmäs?

Markkanen 2.0:n

Tilastolähteet: espn.com, basketball-reference.com, nba.com. Kaikki kauden 2019–2020 tilastot kuvaavat tilannetta 7.1.2020.