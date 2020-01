Urheilu

Emil Ruusuvuoren tykkikausi saa jatkoa, nyt jo finaalissa Australian haastajakisassa

raja lähenee vauhdilla, kun tennistähtiin kipuava Emil Ruusuvuori eteni Australian haastajaturnauksen loppuotteluun Bendigossa.Ruusuvuori kukisti Yhdysvaltain Denis Kudlan alun näytöksen jälkeen 6-0, 7-5.Bendigon turnaus Melbournen luoteispuolelle on ollut Ruusuvuorelle kultakaivos tähän asti. Uran ensimmäinen finaalipaikka näin suuressa turnauksessa nostaa hänet aivan sadan rajan tuntumaan tenniksen ATP-listalla, 104:nneksi.Tähän mennessä Ruusuvuori on edennyt voitosta voittoon menettäen vain yhden erän, ensimmäisessä ottelussaa,Turnauksen isoin yllätys tuli toisella kierroksella, kun hän kukisti Italian Jannik Sinnerin, joka on rankattu 78:nneksi. Sinner, 18, on yksi tenniksen kuumimpia nuoria, ellei jopa kaikkein lupaavin.Loppuottelu pelataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.