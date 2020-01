Emil Ruusuvuoren tykkikausi saa jatkoa, nyt jo finaalissa Australian haastajakisassa: ”Hän pelaa hyvin, mutta en ole yllättynyt”

Urheilu

Emil Ruusuvuoren tykkikausi saa jatkoa, nyt jo finaalissa Australian haastajakisassa: ”Hän pelaa hyvin, mutta

Sadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bendigon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruusuvuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Loppuottelussa