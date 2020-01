Urheilu

Tennistähti Emil Ruusuvuori sai itseluottamusta finaalitappiosta huolimatta

Nuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruusuvuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuoden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Loppuottelussa

Kuuden

Kauden