Veikkausliiga käynnistyy 11. huhtikuuta: ensimmäinen Stadin derby 23. huhtikuuta, otteluita myös muutamana EM-kisapäivänä

Urheilu

Veikkausliiga käynnistyy 11. huhtikuuta: ensimmäinen Stadin derby 23. huhtikuuta, otteluita myös muutamana EM-

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veikkausliigan