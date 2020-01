Jalkapallon rahavirrat kulkevat harvojen taskuihin: Euroopan 30 parhaiten ansaitsevaa seuraa kahmi tuloja yhtä paljon kuin seuraavat 682 seuraa yhteensä

Urheilu

Jalkapallon rahavirrat kulkevat harvojen taskuihin: Euroopan 30 parhaiten ansaitsevaa seuraa kahmi tuloja yhtä

seurajalkapalloilun rahavirrat kulkevat harvojen taskuihin. Euroopan jalkapalloliiton Uefan torstaina julkaiseman raportin mukaan 30 parhaiten ansaitsevan seuran yhteiset tulot olivat lähes yhtä suuret kuin seuraavien 682 seuran yhteiset tulot, uutistoimisto Reuters kertoo.Uefan raportin mukaan Euroopan 712 pääsarjajoukkuetta 55 eri maan sarjoista ansaitsivat yhteensä ennätykselliset 21 miljardia euroa vuonna 2018. Kasvua edelliseen vuoteen oli 20 prosenttia.Euroopan viiden suurimman liigan eli Englannin, Saksan, Espanjan, Ranskan ja Italian sarjojen joukkueet kahmivat kaikista tuotoista 75 prosenttia. Lisäksi 30 rikkaimman seuran osuus oli 49 prosenttia.Kaiken lisäksi näiden 30 seuran tulot kasvoivat kolme kertaa enemmän kuin muiden seurojen, joten ero suuriin ja pieniin kasvoi.Tv-tulojen kasvun myötä pelaajien palkkakustannukset nousivat lähes 10 prosenttia, 1,2 miljardia euroa. Tästä summasta Espanjan liigan osuus oli 332 miljoonaa euroa.söivät peräti 64 prosenttia seurojen tuloista. Raportin mukaan palkkojen osuus on suurempi ”kuin millään muulla toimialalla”. Kaikkiaan 35 seuran palkkakustannukset olivat yli 100 miljoonaa euroa.Siirtokorvaukset eivät ole tulosluvuissa mukana, vaikka monien seurojen päätulonlähde on pelaajien myynti.”Lahjakkuuksien myyntiseurat ovat tulleet yhä enemmän riippuvaisiksi seurasiirroista kattaakseen palkkakustannuksiaan ja muita kulujaan. Tällainen yliriippuvuus on mahdollinen riski”, raportissa todetaan.