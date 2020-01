Urheilu

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Alppihiihto

Ampumahiihto

Curling

Freestyle

Golf

Jääkiekko

Koripallo

Mäkihyppy

Pyöräily

Ralli

Salibandy

Valinnat

Ravit

Rahapelit

Tv-urheilua

1) Matthias Mayer Itävalta 2.32,45 (1.41,40-51,05), 2) Alexis Pinturault Ranska jäljessä 0,07 sekuntia (1.43,08-49,44), 3) Victor Muffat-Jeandet Ranska –0,67 (1.42,73-50,39). 4) Loic Meillard Sveitsi –1,02 (1.43,19-50,28), 5) Riccardo Tonetti Italia –1,24 (1.42,49-51,20), 6) Martin Cater Slovenia –1,34 (1.42,45-51,34), 7) Kjetil Jansrud Norja –1,52, 8) Aleksander Aamodt Kilde Norja –1,56, 9) Niels Hintermann Sveitsi –1,68, 10) Vincent Kriechmayr Itävalta –1,87.Maailmancupin kokonaiskilpailu: 1) Pinturault 613 pistettä, 2) Henrik Kristoffersen Norja 611, 3) Kilde 551, 4) Dominik Paris Italia 476, 5) Mayer 462, 6) Kriechmayr 386,... 144) Samu Torsti Suomi 1.Alppiyhdistetyn maailmancupin tilanne: 1) Pinturault 180, 2) Kilde 112, 3) Meillard 110.Seuraava kilpailu: 18.1. Wengen (syöksylasku).1) Norja (Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland) 1.08.46,4 (0+9), 2) Ranska (Julia Simon, Anais Bescond, Celia Aymonier, Justine Braisaz) jäljessä 10,7 sekuntia (0+8), 3) Sveitsi (Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Aita Gasparin, Lena Häcki) –20,7 (0+4) 4) Saksa –31,7 (2+4), 5) Ruotsi –54,3 (0+11), 6) Ukraina –54,8 (0+7), 7) Italia –59,7, 8) Itävalta –2.05,7,... 19) Suomi (Mari Eder, Suvi Minkkinen, Sanna Markkanen, Johanna Pykäläinen) –5.08,3 (1+12).Viestin maailmancupin kokonaiskilpailu (4/6 kilpailua): 1) Norja 240 pistettä, 2) Sveitsi 190, 3) Ranska 176,... 17) Suomi 94.Seuraava viestikilpailu: 22.2. Anterselva (MM).Miehet: Meksiko–Tšekki 1–10, Japani–Suomi 12–5, Venäjä–Puola 11–6, Kiina–Englanti 8–7.Puola–Japani, Tšekki–Kiina, Meksiko–Englanti, Venäjä–Suomi myöhemmin.Naiset: Etelä-Korea–Norja 8–6, Turkki–Viro 4–7, Australia–Suomi 5–13, Italia–Meksiko 11–1.1) Etelä-Korea 7–0, 2) Italia 6–1, 3) Turkki 4–3, 4) Viro 4–3, 5) Norja 4–3, 6) Suomi 2–5, 7) Australia 1–6, 8) Meksiko 0–7.Suomen miesten joukkueessa pelaavat Jermu Pöllänen (kapteeni), Jere Sullanmaa, Jason Moore, Iikko Säntti ja Melker Lundberg (varapelaaja). Naisten joukkueessa pelaavat Elina Virtaala (kapteeni), Janina Lindström, Miia Turto, Tuuli Rissanen ja Marjo Hippi (varapelaaja).Turnauksessa karsitaan kaksi naisten joukkuetta ja kaksi miesten joukkuetta MM-kisoihin.GolfTilanne 54/72 reiän jälkeen (pelataan kahdella kentällä)9 alle parin: Alison Muirhead Skotlanti 74+68+64,–4: Emelie Borggren Ruotsi 67+72+72,–3: Cara Gainer Englanti 72+71+71,–2: Alice Hewson Englanti 72+72+69, Becky Brewerton Wales 71+71+73, Ainil Bakar Malesia 74+66+75,... +7: mm. Jenna Mäihäniemi Suomi 76+75+73 (jakaa 36. sijan), Karina Kukkonen Suomi 75+68+81,... +14: mm. Leena Makkonen Suomi 79+74+76 (jaettu 73:s),... +17: mm. Ellinoora Moisio Suomi 79+78+77 (jaettu 92:s).Miehet: 1. erä: 1) Colby Stevenson USA 90,86, 2) Fabian Bösch Sveitsi 88,56, 3) Andri Ragettli Sveiti 86,75. 2. erä: 1) Öystein Bråten Norja 90,15, 2) Birk Ruud Norja 86,00, 3) Ferdinand Dahl Norja 85,20, ...13) Aleksi Patja Suomi 73,06, ...17) Kuura Koivisto Suomi 67,76. – Patja ja Koivisto karsiutuivat finaalista.Naiset: 1) Johanne Killi Norja 87,41, 2) Sandra Eie Norja 83,60, 3) Caroline Claire USA 80,08, ...16) Vilma Warpenius Suomi 52,83. – Warpenius karsiutui finaalista.Tilanne 36/72 reiän jälkeen (par 72):134 lyöntiä (10 alle parin): Francesco Laporta Italia 71+63,135 (–9): Matthew Fitzpatrick Englanti 68+67, Rafa Cabrera Bello Espanja 67+68,136 (–8): Li Haotong Kiina 67+69, Sergio Garcia Espanja 67+69, Renato Paratore Italia 64+72,... 144 (par) mm. Mikko Korhonen Suomi (jaettu 74. sija),... 145 (+1): mm. Roope Kakko Suomi (jaettu 88:s),... 146 (+2): mm. Tapio Pulkkanen Suomi (jaettu 92:s),... 153 (+9): mm. Kalle Samooja Suomi (jaettu 126:s).Suomalaiset karsiutuivat kahdelta viimeiseltä kierrokselta.Boston–Pittsburgh 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)Toronto–Calgary vl. 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)Florida–Los Angeles 4–3 (1–0, 1–0, 2–3)F: Aleksander Barkov 0+1.NY Islanders–NY Rangers 2–3 (1–0, 0–1, 1–2)Philadelphia–Montreal 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)M: Artturi Lehkonen 1+0.Washington–New Jersey 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)Columbus–Carolina 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)Co: Markus Nutivaara 0+1 Ca: Teuvo Teräväinen 0+1.Ottawa–Las Vegas 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)Nashville–Anaheim 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)N: Mikael Granlund 1+0, Juuse Saros 23/27 torjuntaa.Minnesota–Tampa Bay 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)Dallas–Buffalo 1–4 (0–1,1–1, 0–2)D: Miro Heiskanen 0+1 B: Henri Jokiharju 0+1, Rasmus Ristolainen 0+1Colorado–San Jose 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)Vancouver–Arizona 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)HPK–TPS ja. 3–4 (1–0, 2–2, 0–1, 0–1)KalPa–Sport 3–6 (2–2, 0–2, 1–2)Lukko–Kärpät 3–1 (0–1, 2–0, 1–0)Pelicans–SaiPa ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)Tappara–Ässät 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)Hermes–Koovee 2–3 (0–2, 2–0, 0–1)IPK–Peliitat 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)Ketterä–Hokki 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)RoKi–KeuPa HT vl. 4–5 (0–0, 2–2, 2–2, 0–0, 0–1)TuTo–SaPKo 6–2 (0–0, 2–2, 4–0)New York–Phoenix 98–121 (NY: Julius Randle 26/6, P: Devin Booker 29/4, Deandre Ayton 26/21, Ricky Rubio 25/8), Milwaukee–Boston 128–123 (M: Giannis Antetokounpo 32/17, Khris Middleton 23/6, B: Kemba Walker 40/11, Marcus Smart 24/4), New Orleans–Utah ja. 138–132 (NO: Brandon Ingram 49/8, Derrick Favors 21/11, U: Donovan Mitchell 46/6, Bojan Bogdanovic 26/3), Golden State–Denver ja. 131–134 (GS: Alec Burks 25/4, Damion Lee 21/4, D: Will Barton 31/5, Malik Beasley 27/4, Nikola Jokic 23/12), LA Clippers–Orlando 122–95 (LAC: Kawhi Leonard 32/5, Montrezl Harrell 21/5, O: Nikola Vucevic 22/9, Aaron Gordon 20/0).HBA–ONMKY ja. 99–97, 85–85 (43–42)Kristika–FoKoPo 93–92 (43–44)Raiders–HNMKY 73–116 (50–53)Kouvot–Korihait 86-88 (19–17, 25–29, 17–19, 25–23)Itälohko: 1) Milwaukee 37–6, 2) Miami 28–12, 3) Boston 27–13, 4) Toronto 26–14, 5) Indiana 26–15, 6) Philadelphia 26–16, 7) Orlando 20–22, 8) Brooklyn 18–22, 9) Chicago 15–27, 10) Detroit 15–27,11) Charlotte 15–29, 12) Washington 13–27, 13) Cleveland 12–29, 14) New York 11–31, 15) Atlanta 9–32.Länsilohko: 1) LA Lakers 33–8, 2) Denver 28–12, 3) Utah 28–12, 4) LA Clippers 29–13, 5) Houston 26–14, 6) Dallas 26–15, 7) Oklahoma 23–18, 8) Memphis 19–22, 9) San Antonio 17–22, 10) Portland 18–24,11) Phoenix 17–24, 12) New Orleans 16–26, 13) Minnesota 15–25, 14) Sacramento 15–26, 15) Golden State 9–33.Suurmäki (HS142): 1) Ryoyu Kobayashi Japani 144,1 (137,5 metriä), 2) Stephan Leyhe Saksa 139,6 (138,5), 3) Robert Johansson Norja 134,3 (135), 4) Peter Prevc Slovenia 133,4 (135,5), 5) Stefan Kraft Itävalta (132) ja Junshiro Kobayashi Japani (134) 133,3, ...23) Antti Aalto Suomi 120,6 (131), ...27) Jarkko Määttä Suomi 117,0 (126).Aalto ja Määttä etenivät lauantain ja sunnuntain kilpailuihin.2. etappi, Murray Bridge–Birdwood, 114,9 km: 1) Amanda Spratt Australia 3.04.27, 2) Ruth Winder USA sama aika, 3) Liane Lippert Saksa s.a.,... 66) Lotta Henttala Suomi –4.48.Kokonaiskilpailu: 1) Spratt 6.21.19,... 39) Henttala –4.50.Kiripisteet: 1) Leah Kirchmann Kanada 91,... 3) Henttala 79.Lauantaina ajetaan 109,1 kilometrin etappi. Kilpailu päättyy 4. etappiin sunnuntaina.Kauden 1. SM-kilpailu, Arctic Lapland -rally, tilanne 1. päivän jälkeen:Yleiskilpailu: 1) Kalle Rovanperä 45.43,2, 2) Emil Lindholm jäljessä 23,3 sekuntia, 3) Teemu Asunmaa –30,5, 4) Juha Salo –31,1, 5) Eerik Pietarinen –1.24,6.Classic–EräViikingit 5–6 (0–3, 3–2, 2–1)Welhot–LASB 2–6 (1–1, 1–3, 0–2)Indians–ÅIF 7–2 (1–1, 3–1, 3–0)jalkapallo5089 pistettä (412 ykkössijaa)jalkapallo 2302 (12)maastohiihto 2296 (26)korip. 2223 (14)jääk. 2074 (33)autour. 2055 (15)jääk. 1920 (9)yleisur. 1622 (13)nyrkk. 1616 (12)jääk. 1202 (1)lentop. 844 (2)yleisur. 801 (2)jääkiekko 780 (3)tennis 631 (2)taitoluist. 597 (1)nyrkkeily 590ampumahiihto 481suunnistus 450 (5)paini 351 (1)voimist. 341 (1)karate 271 (1)ampumaurheilu 266triathlon 218 (1)lumilautailu 124keilailu 97 (1)yleisurh. 42 (1)autourheilu 27 (2)tennis 19yleisurheilu 18jääkiekko 16jalkapallo 13autourheilu12 (1) ja, paini 12purjehdus (1);, moottorikelkkailu (1)ja, jalkapallo 10 (1), salibandy;, jääkiekko ja, maastohiihto 90jalkapallo;golf;lentopallo;moottoriveneily;pesäpallo jajalkapallo 80jääkiekko jajääkiekko 70pesäp.;raviur.;uinti japotkun. 60jääkiekko 40jalkap. 30voimanosto;jääkiekko jayleisurheilu 20amerikkalainen jalkapallo jamoottoripyöräily 101. lähtö, sh 2100 m: 1) Saran Samba/Tapio Perttunen 39,6 (1,71), 2) Algot 45,7 x (10,63).3) Rehulan Suvi 48,0 x (31,12).poissa: 4. Toto (7-2-1): 1,71 1,25-1,86-3,60 5,62.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Burnout/Ari Moilanen 21,3 (1,98), 2) Goldiivo Hoss 21,6 (2,51).3) Got to Goo* 22,1 (20,5).4) Caviar Queen 22,7 x (37,23). Toto (3-4-7): 1,98 1,14-1,23-1,85 2,31.3. lähtö, sh 2100 m:1) Huima Hermanni/Hannu Hietanen 31,2 (1,67), 2) Hotlinki 31,6 (7,95).3) Kipinä Rols 31,6 (19,7).4) Golda Napanderi 32,9 (8,16).poissa: 2, 12. Toto (5-10-9): 1,67 1,20-1,64-1,97 6,06.4. lähtö, Toto4-1, lv 2600 m: 1) Prada Nights/Olli Koivunen 20,1a (1,81), 2) Here Comes The Sun 20,2a (21,76).3) Baron Box 20,2a (3,0).4) Chloe Hoo 20,5a (97,93).poissa: 4. Toto (9-2-5): 1,81 1,15-1,96-1,38 11,07. Toto4 voitto-osuus: 1,58.5. lähtö, Toto4-2, sh 2100 m: 1) Ponutella/Ari Moilanen 31,0 (2,76), 2) Tementikko 30,2 (4,79).3) Råger 31,2 (4,23).4) Enriko 30,4 (26,08). Toto (1-3-2): 2,76 1,24-1,65-1,49 5,74. Toto4 voitto-osuus: 2,44.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Oilsheik/Seppo Markkula 17,9a (2,9), 2) Prodigy Shark 17,9a (2,18).3) Laptop Alley 18,1a (5,28).4) Sturdy Stride 19,0a (65,18).poissa: 6, 9. Toto (1-3-2): 2,90 1,11-1,15-1,40 2,38. Toto4 voitto-osuus: 3,16.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Callela Einstein/Olli Koivunen 17,5a (1,24), 2) Guido di Quattro* 17,9a (13,85).3) Amour Avenger 17,9a (76,82).4) All Ready Match 18,2a (14,48). Toto (5-2-7): 1,24 1,23-2,22-5,49 6,25. Toto4 voitto-osuus: 3,22. Troikka: 111,79. Päivän Duo: 1-5, kerroin: 3,81.8. lähtö, sh 2100 m: 1) Aika-Valtti/Esa Holopainen 31,9 (2,72), 2) Ferdinand 35,6 x (2,39).3) Veli Pollea 35,4 (22,02).4) Carmenita 36,2 x (32,61).poissa: 2. Toto (11-3-7): 2,72 1,43-1,46-2,24 3,14.9. lähtö, TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Artsi/Jere Kiveinen 21,6a (33,1), 2) Ranch Rocky Road 21,8a (4,15).3) My Queen Hunter's 21,8a (1,93).4) Strawberry Dancer 22,1a x (14,08). Toto (6-5-1): 33,10 2,03-1,24-1,25 56,71. Troikka: 346,90.Jokerinumero: 2,7,6,1,3,9,5Päänumerot: 1, 23, 32, 45, 49.Tähtinumerot: 5, 10.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 181 045,30 e, 5 oikein 64 129,10 e, 4+2 oikein 6 777,80 e, 4+1 oikein 288,40 e, 4 oikein 125,90 e, 3+2 oikein 70,40 e, 2+2 oikein 25,50 e, 3+1 oikein 21,20 e, 3 oikein 16,00 e, 1+2 oikein 11,60 e, 2+1 oikein 9,10 eVoitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 49 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 23 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 eIlta-arvonta (17.1.): 3, 10, 15, 17, 18, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 42, 52, 53, 56, 60, 62, 63, 64, 65. Kunkkunumero: 26.Päiväarvonta (17.1.): 2, 10, 17, 18, 22, 27, 31, 36, 39, 40, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69. Kunkkunumero: 36.Myöhäisillan arvonta (16.1.): 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 24, 31, 32, 40, 41, 48, 49, 54, 56, 57, 61, 66, 68. Kunkkunumero: 4.Ilta-arvonta (16.1.): 2, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 45, 57, 58, 59, 63, 68. Kunkkunumero: 12.10.45 Hiihdon mc: N 10 km (v), Nove Mesto12.15 Hiihdon mc: M 15 km (v), Nove Mesto13.30 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Wengen14.45 ja 16.35 Alppihiihdon mc: Suurpujottelu N, Sestriere (kooste)15.15 Ampumahiihdon mc: Viesti M, Ruhpolding17.00 Mäkihypyn mc: Titisee-Neustadt19.00 Lentopallon Suomen cup N: LP Viesti–LiigaPloki, finaali21.00 Snooker: Masters14.30 Ravit: Toto75, Tampere14.00 La Liga: Levante–Alavés16.15 SHL: Frölunda–Färjestad19.30 La Liga: Osasuna–Valladolid22.00 PGA Tour: The AmericanExpress17.00 La Liga: Real Madrid–Sevilla22.00 La Liga: Eibar–Atlético10.45 Hiihdon mc: N 10 km (v),Nove Mesto12.00 ja 15.05 Alppihiihdon mc:Suurpujottelu N, Sestriere17.00 Mäkihypyn mc: Titisee–Neustadt21.00 Formula E: Santiago10.45 Hiihdon mc: N 10 km (v),Nove Mesto12.15 Hiihdon mc: M 15 km (v),Nove Mesto15.00 ja 21.00 Snooker: Masters14.30 Valioliiga: Watford–Tottenham17.00 Valioliiga: Ottelu avoin19.30 Valioliiga: Newcastle–Chelsea14.30 Championship: QPR–Leeds16.30 Bundesliiga: Augsburg–Dortmund19.30 Bundesliiga: RB Leipzig–Union Berlin22.05 NHL: Colorado–St. Louis01.00 UFC 246: Esiottelut16.30 Bundesliiga: Mainz–Freiburg22.05 NHL: Edmonton–Arizona03.05 NHL: Nashville–Buffalo17.00 KHL Super Skills Show20.05 NHL: NY Islanders–Washington23.05 NHL: Ottawa–Calgary02.05 NHL: Montreal–Vegas05.05 NHL: Vancouver–San Jose02.05 NHL: Toronto–ChicagoViasat Golf10.00 European Tour: Abu Dhabi HSBC Championship21.00 LPGA Tour: Tournament of Champions06.00 Asian Tour: Singapore Open15.00 Liiga: HIFK–Tappara16.00 Liiga: TPS–KooKoo17.00 Liiga: Ilves–Pelicans,Jukurit–Sport, JYP–KalPa,SaiPa–Lukko, Ässät–Kärpät16.00 Serie A: Lazio–Sampdoria17.00 Mestis: 5 ottelua18.00 Salibandyliiga: Tiikerit–Oilers21.45 Serie A: Napoli–Fiorentina22.30 NBA: New Orleans–LA Clippers03.30 NBA: Houston–LA Lakers