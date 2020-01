Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

Urheilu

Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Vastapuoli ampuu nyt todella kovilla. Vetoan teihin. Ei mitään someen.”

Eräs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En koe tehneeni mitään normaalista valmennuksesta poikkeavaa, mutta joitain olen loukannut tahtomattani.”

Kun

Tapauksen

Penttisen

HS-haastattelu: Mirjami Penttinen myöntää joskus hermostuneensa ja käyttäneensä kovaa kieltä

Team

Suomen

HS kertoi

HS huomautti