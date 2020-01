Urheilu

Jokerien valmentaja Lauri Marjamäki hämmästeli kotikaukalon 1–5-selkäsaunaa: ”Saa itse kukin katsoa peiliin”

Jokerit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien