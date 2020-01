Katie Sowers pidätteli collegevalmentajana kyyneleitä syrjinnän vuoksi, mutta helmikuussa hän tekee historiaa valmentamalla naisena Super Bowlissa

Urheilu

Katie Sowers pidätteli collegevalmentajana kyyneleitä syrjinnän vuoksi, mutta helmikuussa hän tekee historiaa

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkutaival

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Super Bowl