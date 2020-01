Urheilu

Taitoluisteluliitolta vuoden kilpailukiellon saanut valmentaja Mirjami Penttinen ei tyydy saamaansa tuomioon

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Penttinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy