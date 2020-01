Taitoluisteluasiantuntija: ”Paineet valmentajalle tuloksen tekemisestä ovat tosi isot, koska vain voitto kelpaa”

Urheilu

Taitoluisteluasiantuntija: ”Paineet valmentajalle tuloksen tekemisestä ovat tosi isot, koska vain voitto kelpa

Urheiluvalmentajaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uotila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitoluistelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uotila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uotila

Uotila