Kaapo Kakon kasvoille levisi leveä hymy, kun keskustelu päävalmentajan kanssa kääntyi tulevaan viikkoon: ”Uskon, että se on todella hyväksi minulle”

Urheilu

Kaapo Kakon kasvoille levisi leveä hymy, kun keskustelu päävalmentajan kanssa kääntyi tulevaan viikkoon: ”Usko

New

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006375008.html

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy