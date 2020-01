Mirjami Penttisen hyllytys repi hänen valmentamiensa luistelujoukkueiden vanhemmat kahteen leiriin – toiset haluavat erottaa Penttisen, toiset puolustavat

Urheilu

tiistai-ilta helsinkiläisellä jäähallilla etenee kuten ennenkin. Paikalle tulleella Helsingfors Skridskoklubbin HSK:n muodostelmaluistelun joukkueella on tuttu jäävuoro. Joukkue kuuluu juuri tehtävistään hyllytetyn Mirjami Penttisen https://www.hs.fi/haku/?query=mirjami+penttisen valmennettaviin. Suuri osa lapsista on vielä ala-asteikäisiä.Osa vanhemmista on kyydinnyt lapsensa hallille mietteliäänä, jopa peloissaan. Muutamat heistä menevät pälyilemään hallin käytäville, miltä tunnelma hallilla vaikuttaa.Jäähallilla on paikalla perjantaina toiminnastaan varoituksen saanut apulaisvalmentaja, joka valmentaa kuten aikaisemminkin.Pukukoppiin on saapunut treenien aikana myös seuran hallituksen edustaja. Sen, mitä kopissa on puhuttu, tietävät vain paikalla olleet lapset. Yksi vanhemmista kertoo Helsingin Sanomille hänen lapsensa ymmärtäneen edustajan puheista, että seuran hallitus puolustelee päävalmentajaansa.Seuran vanhemmat ovat jakautuneet kahteen leiriin, joista toiset puolustelevat Mirjami Penttistä, toiset eivät. STT kertoi https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006381248.html , että HSK:n muodostelmaluistelun SM-joukkueiden luistelijoiden vanhemmat vaativat avoimella kirjeellä, että päävalmentaja Penttisen työvelvoite palautetaan heti. Kirjeen on allekirjoittanut noin 70 vanhempaa.Helsingin Sanomien haastattelemat vanhemmat sen sijaan kertovat, että useat joukkueissa luistelevian lasten vanhemmat ovat lähettäneet seuran hallitukselle kirjeen, jossa he vaativat Penttisen erottamista. Muuten he vetävät tyttärensä pois kilpajoukkueista.”Yritän saada tyttäreni toiseen seuraan, jos hallitus ei erota valmentajaa. Tämä on koko perheemme kanta ja olemme lähettäneet siitä meilin hallitukselle”, eräs vanhemmista kertoo Helsingin Sanomille.”Vaikka suhtaudun tyttäreni harrastukseen tavoitteellisesti, koen kuitenkin, että tärkeintä on teinityttöjen terveellinen, itsetuntoa tukeva yhteisö, jossa opitaan urheilun lisäksi muita elämän tärkeitä taitoja, kuten myötätuntoa ja yhdessä tekemisen taitoa” , hän jatkaa. HSK:n https://www.hs.fi/haku/?query=hsk:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Hellä https://www.hs.fi/haku/?query=pirjo+hella kertoo sähköpostitse, ettei voi paljastaa saamiensa viestien siältöä.”Olemme käyneet paljon keskusteluja ja viestinvaihtoa seuran sisällä. Vanhempien kanssa keskustelu ja heidän kuulemisensa on ollut tärkeä ja aikaa vievä osa tämän käsittelyä. Olemme myös luvanneet pitää keskustelut luottamuksellisina, joten en voi avata enempää viestien sisältöjä”, hän sanoo.Hellä selventää myös, miksi hallitus on käynyt tapaamassa joukkueiden jäseniä, joita Mirjami Penttisen hyllytys koskee.”Olemme käyneet tapaamassa joukkueita useampaankin otteeseen. Tavoitteena on ollut kertoa, missä olemme tämän tilanteen kanssa ja miten asiat etenevät.””Olemme eilen olleet useammassa joukkuepalaverissa. Meille tulleen palautteen mukaan yhdessä tapaamisessa viesti ei ole ollut selkeä. Tapaamisissa ei ole ollut tarkoitus puolustella ketään. Kun saimme palautteen, aloimme järjestellä uutta käsittelyä kyseisen joukkueen kanssa.”muodostelmaluistelujoukkueisiin kuuluvien kahden tytön äiti kertoi Helsingin Sanomille, että hänellä on Mirjami Penttisestä vain positiivisia kokemuksia.”On minunkin tyttäreni saanut tiukkaa palautetta ja on meillä itkettykin sen vuoksi. Arvostan Mirjamin rehellisyyttä. Hänellä on taito pyytää anteeksi, jos hän on toiminut väärin.”Äiti myös kertoo kysyneensä Mirjamilta lokakuisen kohun noustua, kuinka hän ja muut vanhemmat voisivat auttaa valmentajaa.”Mirjami laittoi siksi sen adressipyynnön meille vanhemmille, koska olin kysynyt, voimmeko me vanhemmat kirjoittaa jonnekin ja auttaa siten häntä.””Minun ja tyttäreni joukkueen toive on, että Mirjami saa jatkaa. Toivottavasti ymmärretään tyttöjenkin etua, että heiltä lähtee matto alta, jos valmentaja erotetaan.”

”Kyllä. Hän ansaitsee toisen mahdollisuuden. Kaikki me teemme virheitä. Tällainen raju tuomitseminen herättää epäilyksiä.”muulla HS:n haastattelemalla vanhemmalla on varsin toisenlainen käsitys Mirjami Penttisen toimista.Toista vanhemmista on painanut tapa, jolla seuran valmentajat suhtautuivat luistelijan sairastumisiin ja loukkaantumisiin.”Valmennuksen mantra on, kun on hyvä kunto, ei sairasta. Tätä kun lapset kuuntelevat vuosia, heillä on paineet olla terveenä”, hän toteaa.Hän kertoo myös tyttärensä kokemista paineista osallistua harjoituksiin kisapaikan menetyksen pelossa.”Harkkoihin mennään kuumeessa buranan voimalla, keuhkosärystä huolimatta. SM-kisoissa yksi tytöistä kisasi käsi murtuneena”.Nyt tytön uran jälkeen vanhempi sanoo tuntevansa syyllisyyttä, kun on antanut tyttärensä kilpailla sairaana.HS:n haastattelemista vanhemmista kertoo sähköpostista, jonka Mirjami Penttisen valmentaman joukkueen vanhemmat saivat tyttären joukkueen voitettua pronssia muutama vuosi sitten. Viestissä Penttinen totesi muun muassa seuraavaa:”Minun käsitykseni mukaan joukkueessa elää tällä erää laiskuutta, epäurheilijamaisuutta ja kurittomuutta. Mikään ongelma ei ole iso, mutta tulokseen se taatusti vaikuttaa, kuten tänään näimme. Huonolla treenillä ja kaatumisilla pääsivät pronssille vain pari pistettä voittajista. Mikä olisikaan ollut tilanne, jos treeni olisi ollut hyvää.”Myöhemmässä viestissä valmentaja tarkensi asiaa hämmästelleille vanhemmille tarkoittaneensa, että epäurheilijamaisuus tarkoittaa kehon koostumusta, ei käyttäytymistä.Joukkueen jäsenten ikä oli tuolloin keskimäärin 11 vuotta.Helsingin Sanomat on nähnyt joukkueeseen kuuluneen tytön vanhemman säilyttämän sähköpostiviestin. Hän sanoi myös vanhempien kertoneen Penttisen lähettämästä sähköpostista jo tuolloin silloiselle hallitukselle.HSK:ta edustavien luistelijoiden vanhemmat esiintyvät jutussa nimettöminä heidän alaikäisten lastensa suojelemiseksi.