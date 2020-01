Urheilu

Markkanen rikkoi 20 pisteen rajan Bullsin kaataessa Minnesotan

Lauri Markkasen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan aikaan