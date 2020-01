Sää kylmää Falunin hiihtokisojen järjestäjiä: ”Alkaa hermostuttaa, jos lämmin ja tuulinen sää sekä vesisateet vielä jatkuvat”

Urheilu

Sää kylmää Falunin hiihtokisojen järjestäjiä: ”Alkaa hermostuttaa, jos lämmin ja tuulinen sää sekä vesisateet

Falunin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy