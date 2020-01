Taitoluistelulupaus Linnea Cederin olomuotona on iloisuus, vaikka taitoluistelu on raskas laji ja ”aina on jotain pientä vaivaa”

Urheilu

”Joskus jäällä pitää säveltää”, sanoo taitoluistelulupaus Linnea Ceder

Viveca Lindforsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

”Joskus jäällä pitää vähän säveltää.”

Eläväinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mielenkiintoista on lähteä katsomaan, millaista EM-kisoissa on.”

Ennätyksellään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olympialaisiin haluan päästä.”

Monen

Vielä

”En ole kuullut vielä keneltäkään räppiin tehtyä ohjelmaa. Se olisi ainakin erilainen.”

Lajin

Kesäisin

”Iloisuus on aika luontainen olotilani.”

Ceder

Taitoluistelun EM-kisat ovat Grazissa Itävallassa 20.–26. tammikuuta. Naiset kilpailevat 24. ja 25. tammikuuta.