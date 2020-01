Urheilu

Tuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Ampumahiihto

Golf

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Lumilautailu

Taitoluistelu

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

Normaalimatka, 20 km: 1) Johannes Thingnes Bö Norja 47.54,3 (0 sakkoa), 2) Martin Fourcade Ranska jäljessä 11,4 sekuntia (0), 3) Fabien Claude Ranska –25,6 (0), 4) Philipp Nawrath Saksa –36,7 (0), 5) Johannes Dale Norja –1.02,4 (1), 6) Tarjei Bö Norja –1.26,4 (1), 7) Quentin Fillon Maillet Ranska –1.28,5 (2), 8) Johannes Kühn Saksa –1.41,8 (1), 9) Vetle Sjåstad Christiansen Norja –1.56,1 (1), 10) Benedikt Doll Saksa –2.06,5 (2), ...48) Tero Seppälä Suomi –5.40,0 (1+2+0+1), ...80) Jaakko Ranta Suomi –8.03,0 (1+0+1+0), ...84) Olli Hiidensalo Suomi –8.31,1 (1+2+0+1).Maailmancupin pistetilanne: 1) Fourcade 561, 2) Fillon Maillet 472, 3) Simon Desthieux Ranska 455, 4) Johannes Thingnes Bö 434, 5) Tarjei Bö 429, 5) Aleksandr Loginov Venäjä 415, 6) Emilien Jacquelin Ranska 389, ...42) Seppälä 63.Pokljukan mc-ohjelma: 24.1. naisten normaalikilpailu 15 km, 25.1.parisekaviesti, sekaviesti, 26.1.miesten yhteislähtö 15 km, naisten yhteislähtö 12,5 km.67 lyöntiä (5 alle parin): Thomas Pieters Belgia,68 (–4): David Lipsky USA,69 (–3): Masahiro Kawamura Japani, Shaun Norris Etelä-Afrikka, Kurt Kitayama USA, Sören Kjeldsen Tanska, Herbert Lucas Australia, Ashun Wu Kiina, Matthieu Pavon Ranska, Eddie Pepperell Englanti, Robert Karlsson Ruotsi,... 71 (–1): mm. Kalle Samooja Suomi (jakaa 17. sijan),... 74 (+2): mm. Mikko Korhonen Suomi (jakaa 60. sijan), Tapio Pulkkanen Suomi.136 lyöntiä (8 alle parin): Alison Muirhead Skotlanti 69+67,141 (–3): Morgane Metraux Sveitsi 68+73, Pia Babnik Slovenia (amatööri) 70+71,142 (–2): Ji Eunjung Etelä-Korea 73+69, Gudrun Bjorgvinsdottir Islanti 73+69, Amy Boulden Wales 75+67, Nobuhle Dlamini Swazimaa 71+71,... 145 (+1): mm. Tiia Koivisto Suomi 76+69 (jakaa 21. sijan),... 148 (+4): mm. Karina Kukkonen Suomi 72+76 (jaettu 46:s),... 155 (+11): mm. Jenna Mäihäniemi Suomi 75+80 (jakaa 102. sijan),... 162 (+18) Niina Liias Suomi 82+80 (119:s).Lukko–HPK 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)KooKoo–Ässät ja. 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)Ilves–Kärpät 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)Columbus–Winnipeg 4–3 (1–2, 2–1, 1–0)Minnesota–Detroit 4–2 (1–2, 3–0, 0–0)D: Valtteri Filppula 0+1.Avtomobilist–Traktor 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)Lokomotiv–TsSKA 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)Spartak–Severstal 3–0 (0–0, 0–0, 3–0)Jokerit–Admiral ja. 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0)Ak Bars–Salavat vl. 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0)Avangard–HK Sotshi 5–2 (0–1, 1–1, 4–0)Dinamo Msk–Vitjaz 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)SKA–Barys Nur-Sultan 7–4 (1–0, 2–3, 4–1)Detroit–Sacramento 127–106 (D: Christian Wood 23/3, Derrick Rose 22/6, Reggie Jackson 22/3, S: De'Aron Fox 22/3), Orlando–Oklahoma City 114–120 (O: Terrence Ross 26/3, Nikola Vucevic 24/11, OC: Dennis Schröder 31/3), Toronto–Philadelphia 107–95 (T: Fred VanVleet 22/5, P: Tobias Harris 22/6), Atlanta–LA Clippers 102–95 (A: John Collins 33/16, LAC: Montrezl Harrell 30/7), Boston–Memphis 119–95 (B: Jayson Tatum 23/7), New York–LA Lakers 92–100 (NY: Marcus Morris Sr. 20/6, LAL: Anthony Davis 28/5, LeBron James 21/6), Miami–Washington ja. 134–129 (M: Tyler Herro 25/3, Jimmy Butler 24/7, Goran Dragic 22/6, W: Bradley Beal 38/9, Davis Bertans 24/1), Chicago–Minnesota 117–110 (C: Zach LaVine 25/5, Lauri Markkanen 21/6/1 syöttö/1 riisto, M: Karl-Anthony Towns 40/6, Andrew Wiggins 25/5), Houston–Denver 121–105 (H: Russell Westbrook 28/16, James Harden 27/5, Eric Gordon 25/0), Phoenix–Indiana 87–112 (I: T.J. Warren 25/3, Domantas Sabonis 24/13), New Orleans–San Antonio 117–121 (NO: Zion Williamson 22/7, Brandon Ingram 22/3, SA: LaMarcus Aldridge 32/14, DeMar DeRozan 20/5), Golden State–Utah 96–129 (GS: D'Angelo Russell 26/3, U: Donovan Mitchell 23/4, Rudy Gobert 22/15).Itä: 1) Milwaukee 39–6, 2) Miami 31–13, 3) Toronto 30–14, 4) Boston 29–14, 5) Indiana 29–16, 6) Philadelphia 29–17, 7) Orlando 21–24, 8) Brooklyn 18–24, 9) Detroit 17–28, 10) Chicago 17–29,11) Charlotte 15–30, 12) Washington 14–29, 13) New York 12–33, 14) Cleveland 12–33, 15) Atlanta 11–34.Länsi: 1) LA Lakers 35–9, 2) Utah 31–13, 3) LA Clippers 31–14, 4) Denver 30–14, 5) Dallas 27–16, 6) Houston 27–16, 7) Oklahoma City 26–19, 8) San Antonio 20–23, 9) Memphis 20–24, 10) Portland 19–26,11) Phoenix 18–26, 12) New Orleans 17–28, 13) Minnesota 15–29, 14) Sacramento 15–29, 15) Golden State 10–36.Hurrikaani-Loimaa–Raision Loimu 3–0 (25–13, 25–23, 25–21)Seuraavat ottelut 24.1. PerPo–VaLePa, 25.1. Etta–VaLePa, Savo Volley–Hurrikaani-Loimaa, Raision Loimu–Vantaa Ducks, Tiikerit–Akaa-Volley, 26.1. ­PerPo–Karelian Hurmos, 27.1. Etta–Karelian Hurmos.Miehet: 1) Vlad Hadarin Venäjä 85,25 pistettä, 2) Ruki Tobita Japani 83,81, 3) Hiroake Kunitake Japani 79,75, 4) Sean Fitzsimons 79,13, 5) Jonas Boesiger Sveitsi 78,95, 6) Emiliano Lauzi Italia 78,78,... 16) Kalle Järvilehto Suomi 51,81.Naiset: 1) Tess Coady Australia 73,48, 2) Katie Ormerod Britannia 72,11, 3) Brooke Voigt Kanada 68,66.Suomalaiset Henna Ikola (18:s), Emmi Parkkisenniemi (21:s) ja Karoliina Wuorivirta (23:s) putosivat karsin­nassa.Rytmitanssi: 1) Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron Ranska 88,78 pistettä, 2) Viktoria Sinitsina/Nikita Katsalapov Venäjä 88,73, 3) Charlene Guignard/Marco Fabbri Italia 84,66, 4) Aleksandra Stepanova/Ivan Bukin Venäjä 83,65, 5) Tiffani Zagorski/Jonathan Guerreiro Venäjä 75,10, 6) Lilah Fear/Lewis Gibson Britannia 74,26, 7) Sara Hurtado/Kirill Khaliavin Espanja 73,44, 8) Allison Reed/Saulius Ambrulevicius Liettua 73,22, 9) Olivia Smart/Adrian Diaz Espanja 72,19, 10) Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev Puola 71,96,... 16) Yuka Orihara/Juho Pirinen Suomi 64,49.Lauantain vapaatanssiin selviytyi 20 parasta paria.Palkintoarvo 71 miljoonaaAustralian dollaria4. päivä (sijoitettujen ja pohjoismaalaisten pelaajien tulokset):Donna Vekic Kroatia (19)–Alize Cornet Ranska 6–4, 6–2, Belinda Bencic Sveitsi (6)–Jelena Ostapenko Latvia 7–5, 7–5, Garbine Muguruza Espanja–Ajla Tomljanovic Australia 6–3, 3–6, 6–3, Karolina Pliskova Tshekki (2)–Laura Siegemund Saksa 6–3, 6–3, Anett Kontaveit Viro (28)–Sara Sorribes Espanja 6–2, 4–6, 6–1, Elise Mertens Belgia (16)–Heather Watson Britannia 6–3, 6–0, Catherine Bellis USA–Karolina Muchova Tshekki (20) 6–4, 6–4, Kiki Bertens Hollanti (9)–Arina Rodionova Australia 6–3, 7–5, Angelique Kerber Saksa (17)–Priscilla Hon Australia 6–3, 6–2, Anastasia Pavljutshenkova Venäjä (30)–Taylor Townsend USA 7–5, 7–6 (7–1), Simona Halep Romania (4)–Harriet Dart Britannia 6–2, 6–4.Daniil Medvedev Venäjä (4)–Pedro Martinez Espanja 7–5, 6–1, 6–3, Gael Monfils Ranska (10)–Ivo Karlovic Kroatia 4–6, 7–6 (10–8), 6–4, 7–5, Dominic Thiem Itävalta (5)–Alex Bolt Australia 6–2, 5–7, 6–7 (5–7), 6–1, 6–2, John Isner USA (19)–Alejandro Tabilo Chile 6–4, 6–3, 6–3, Andrei Rublev Venäjä (17)–Yuichi Sugita Japani 6–2, 6–3, 7–6 (7–5), Alexander Zverev Saksa (7)–Jegor Gerasimov Valko-Venäjä 7–6 (7–5), 6–4, 7–5, Pablo Carreno-Busta Espanja (27)–Peter Gojowczyk Saksa 6–4, 6–1, 1–6, 6–4, Fernando Verdasco Espanja–Nikoloz Basilashvili Georgia (26) 4–6, 7–6 (7–5), 6–4, 6–4.Ilta-arvonta (23.1.): 4, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 29, 30, 40, 43, 44, 47, 50, 53, 57, 65, 66, 70. Kunkkunumero: 57.Päiväarvonta (23.1.): 4, 9, 11, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 40, 44, 45, 56, 58, 59, 61, 62, 68. Kunkkunumero: 68.Myöhäisillan arvonta (22.1.): 7, 8, 11, 13, 16, 22, 24, 32, 33, 35, 37, 41, 46, 47, 48, 51, 52, 59, 62, 67. Kunkkunumero: 16.Ilta-arvonta: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 24, 26, 38, 39, 48, 49, 53, 54, 60, 62, 66. Kunkkunumero: 3.Jokerinumero: 6, 2, 0, 0, 4, 8, 2Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e15.15 Ampumahiihdon mc: N 15 km, Pokljuka18.00 Hiihto: Supersprintit,Marcialonga19.00 Mäkihypyn mc: Karsinta,Zakopane20.15 Monte Carlon MM-ralli:Päiväkooste18.00 Ravit: TotoTalk22.00 PGA Tour: Farmers Insurance Open22.00 La Liga: Osasuna–Levante04.00–15.00 Tennis: Australian avoimet15.00 ja 19.55 Snooker: European Masters19.00 Mäkihypyn mc: Karsinta,Zakopane02.00 Tennis: Australian avoimet04.00–12.20 ja 14.00 Tennis: Australian avoimet12.30 Alppihiihdon mc: Super–G M, Kitzbühel15.15 Ampumahiihdon mc: N 15 km, Pokljuka22.00 Ratapyöräily: Six Day Series, Berliini02.00 Tennis: Australian avoimet22.00 FA Cup: Northampton–Derby21.45 Ligue 1: Nice–RennesViasat Sport Premium21.30 Bundesliiga: Dortmund–Köln12.25 Taitoluistelun EM19.00 ja 21.30 Käsipallon EM: Välierät19.55 Taitoluistelun EM03.05 NHL All-Star Skills Competition09.30 European Tour: Dubai Desert Classic18.30 LPGA Tour: Gainbridge at Boca Rio18.30 Liiga: Jukurit–Tappara, JYP–HIFK, KalPa–TPS18.30 Salibandyliiga N: Koovee–PSS18.30 Mestis: 4 ottelua21.45 Serie A: Brescia–Milan22.00 NBA: Charlotte–Milwaukee