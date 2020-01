Urheilu

Taitoluisteluliitto sai tietoja valmentaja Mirjami Penttisen toiminnasta jo keväällä 2017

Taitoluisteluliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuolloin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitoluistelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitoluisteluliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy