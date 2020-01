HIFK jatkoi JYPin vaikeuksia perjantain liigakierroksella – ”Taisteltiin hyvin lopussa. Se hitsaa jengiä parhaiten yhteen”

Urheilu

HIFK jatkoi JYPin vaikeuksia perjantain liigakierroksella – ”Taisteltiin hyvin lopussa. Se hitsaa jengiä parha

HIFK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

JYPin

KalPan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekkoliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirvesrinnoilta