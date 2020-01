”Kanadan poika ensin runttasi itävaltalaiselta sauvan poikki ja sitten sauvan läpi meikäläisen suksesta” – Suomi ampui kauas kärjestä Pokljukan ampumahiihdon sekaviestissä

Urheilu

”Kanadan poika ensin runttasi itävaltalaiselta sauvan poikki ja sitten sauvan läpi meikäläisen suksesta” – Suo

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy