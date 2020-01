Urheilijavaliokunta kritisoi epäasiallisia valmennusmenetelmiä: ”Valmentajan ansioluettelossa epäinhimillisen valmennuksen seurauksena särkynyttä urheilijaa ei voi korvata menestyjällä”

Urheilu

Urheilijavaliokunta kritisoi epäasiallisia valmennusmenetelmiä: ”Valmentajan ansioluettelossa epäinhimillisen

Olympiakomitean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olympiakomitean