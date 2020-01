Emilia Soini lähti 18-vuotiaana Yhdysvaltoihin, valmensi rikkaiden lapsia ja on nyt Suomen paras squashpelaaja

Urheilu

New Yorkista alkoi matka kohti huippua

”Kun

Soini

”Meni niin hyvin, että kaksi viikkoa olikin yhtäkkiä kuusi kuukautta.”

Palattuaan

”Yhdysvalloissa kössi ei ole ehkä köyhien laji.”

Soini

Jos

”Olen alkanut nauttia siitä, että tulee voimaa ja fitimmäksi.”

Kuten

”Jos squashista haluaisi hyvän tilin, olisi valmentaminen huomattavasti helpompi ja varmempi tapa kuin pelaaminen.”

Squashammattilaisen

Squashin Savcor Finnish Open 29.1.–2.2. Mikkelissä, SM-kisat 14.–16.2. Helsingissä.