Urheilu

Klubin jättisatsaus tulevaan kauteen: kymmenen uutta pelaajaa

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bubacar Djaló, 22

Ferhan Hasani, 29

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lucas Lingman, 22

Luis Carlos Murillo, 29

Ivan Ostojić, 30

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antonio Reguero, 37

Roope Riski, 28

Rasmus Schüller, 28

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miro Tenho, 24

Jakob Tånnander, 19