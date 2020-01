Rasmus Schüller odottaa liigakauden alkua armeijassa: ”Varusmiespalveluksen ymmärtää historiamme ja nykypäivän geopoliittisen tilanteen takia”

Urheilu

Rasmus Schüller odottaa liigakauden alkua armeijassa: ”Varusmiespalveluksen ymmärtää historiamme ja nykypäivän

Veikkausliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Schüller

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen