Kobe Bryantin turmakopterista puuttui tärkeä varoitusjärjestelmä

Kobe Bryantin

kuolemaan johtaneesta helikopterionnettomuudesta on paljastunut lisää murheellisia yksityiskohtia.Kukkulaan törmänneessä helikopterissa ei ollut maastoa seuraavaa varoitusjärjestelmää, jonka tehtävänä on varoittaa törmäyksen vaarasta. Sitä ei oltu asennettu koripallotähti Bryantia kuljettaneeseen Sikorsky S-76 -helikopteriin.NBC Newsin mukaan kansallisen liikenneturvallisuusvirasto edustaja oli sanonut, että TAWS-varoitusjärjestelmä olisi voinut auttaa.Maastosta varoittava järjestelmä ei ole pakollinen helikoptereissa. Liikenneturvallisuusvirasto suosittelee sitä kaikkiin helikoptereihin, joissa on vähintään kuusi matkustajapaikkaa.Viranomaiset kertoivat tiistaina, että Bryantin ruumis oli tunnistettu yhdeksän kuolonuhrin joukosta. Hänet tunnistettiin sormenjälkien perusteella kaksi päivää onnettomuuden jälkeen.Liittovaltion tutkijat ovat lopettaneet tutkimuksensa onnettomuuspaikalla. He ovat luovuttaneet sen jälkisiivouksen paikallisille viranomaisille.Viranomaiset käyttivät lennokkeja mallintaakseen helikopterin viimeisen kohtalokkaan lentoreitin.Tiistaina kuolinsyyntutkijan toimisto vahvisti, että kaikki yhdeksän ruumista on siirretty onnettomuuspaikalta ja kuljetettu rikospaikkatutkijoiden keskukseen. Bryantin lisäksi kolme muuta onnettomuudessa kuollutta ihmistä on tunnistettu.