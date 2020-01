Juha-Matti Savolainen urheilee ammatikseen Kroatiassa, jossa pelaajat tarjoavat syntymäpäivillä kakun sijaan olutta

Urheilu

Maaleja laukova maalivahti

Niska

Vaikka

Jos

”Jokainen tietää, että pitää puolustaa todella hyvin, jos aiotaan menestyä.”

Savolainen

”Oli maali, joka varmasti jää mieleen.”

Crnica

Joukkueessa

”Otetaan yhdet kaljat synttäreiden kunniaksi ja sitten lähdetään kotiin.”

Oulusta

Maalivahtien