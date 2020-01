Venäjää uhkaa irtisanominen Kansainvälisestä yleisurheiluliitosta: ”On mennyt äärimmäisyyksiin kieltäessään syyllisyytensä”

Urheilu

yleisurheiluliiton WA:n etiikkaa valvova Athletics Integrity Unit AIU suosittelee, että liitto irtisanoo Venäjän jäsenyyden. WA sulki Venäjän kansainvälisestä kilpailutoiminnasta marraskuussa 2016 ylhäältä johdetun dopingjärjestelmän takia, eikä WA katso maan selvittävän tapausta riittävällä avoimuudella.Maailman antidopingtoimisto Wada sai viime vuonna Venäjän antidopingtoimiston Rusadan datan haltuunsa kuukausien junnaamisen jälkeen. Wadan mukaan dataa oli manipuloitu, ja se päätti joulukuussa sulkea Venäjän olympia- ja MM-kisoista neljäksi vuodeksi.Venäjä ilmoitti valittavansa päätöksestä, mutta asian käsittely urheilun välitystuomioistuimessa CAS:ssa uhkaa venyä valitustapauksessa ainakin toukokuulle. Ajankohta on hankalan myöhäinen 24. heinäkuuta Tokiossa alkavien olympialaisten ja eri lajien olympiakarsintojen kannalta.katsoi keskiviikkona julkaistussa kannanotossaan, että Venäjän tapauksessa pitäisi ”harkita mahdollisimman jyrkkiä toimenpiteitä mukaan lukien Venäjän yleisurheiluliiton jäsenyyden irtisanomista”.”Sen sijaan, että Venäjän liitto olisi myöntänyt syyllisyytensä, se on mennyt äärimmäisyyksiin kieltäessään syyllisyytensä, syyllistänyt muita ja vastustanut selvitysprosessia”, AIU perusteli ratkaisuaan.Venäläiset urheilijat ja joukkueet ovat joutuneet kilpailemaan viime vuosien arvokisoissa ilman kansallistunnuksia, ja vain uskottavasti antidopingohjelmiin osallistuneet urheilijat on hyväksytty esimerkiksi yleisurheilun arvokisoihin.lähestyy seuraavaksi kirjeitse Venäjän yleisurheiluliiton puheenjohtajaa ja maan urheiluministeriä. Jos Venäjä jatkaa itsepintaista syyllisyytensä kieltämistä, WA uhkaa muun muassa peruuttaa ”neutraalien” oikeudet eli poikkeuslupien myöntämisen yksittäisille venäläisurheilijoille.