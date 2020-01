Urheilu

Yleisurheilun MM-hallikisat on peruttu koronaviruksen takia

Kiinan

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387778.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

WA

Nanjingissa 13.–15. maaliskuuta kilpailtavaksi suunnitellut yleisurheilun MM-hallikisat on peruttu koronaviruksen takia. Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA tiedotti asiasta keskiviikkoiltana.WA:n mukaan kisat on siirretty vuoden 2021 maaliskuulle.”Tiedämme, että Kiina tekee kaikkensa saadakseen koronaviruksen hallintaan, ja tuemme heitä tehtävässä, mutta on välttämätöntä tarjota urheilijoille, liitoille ja yhteistyökumppaneille selkeä tie eteenpäin nopeasti muuttuvissa olosuhteissa”, WA:n tiedotteessa todetaan.”Lääkintäasiantuntijoidemme mukaan koronaviruksen leviäminen jatkuu edelleen huolestuttavalla tasolla, eikä suuria yleisötilaisuuksia tulisi järjestää.”kertoo harkinneensa kisojen siirtämistä toiseen maahan. Vaihtoehdosta kuitenkin luovuttiin, koska viruksen leviämistä Kiinan ulkopuolella on vaikea ennustaa, eikä kisoja haluta siirtää toistamiseen.”Haluamme kiittää kaikki kaupunkeja, jotka tarjoutuivat järjestämään kisat.”