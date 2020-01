Urheilu

Cristiano Ronaldosta tuli ensimmäinen ihminen, jolla on Instagramissa yli 200 miljoonaa seuraajaa

Juventuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=instagramin+eniten+seuratut+ihmiset:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy