Jääkiekkoliiga luopuu kaikista kättelyistä koronaviruksen takia, tilalle nyrkkitervehdys hanska kädessä

jääkiekkoliiga luopuu kaikista otteluseremonioihin kuuluvista kättelyistä, Liiga kertoo verkkosivuillaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.Liigan mukaan päätöksellä pyritään ehkäisemään koronaviruksen mahdollista leviämistä.Kaikki muut ottelutapahtumaan kuuluvat seremoniat tehdään normaalisti. Pelaajat tekevät kättelyn sijasta ottelun päätyttyä nyrkkitervehdyksen hanska kädessä, Liiga toteaa.Paluusta normaaliin käytäntöön Liiga tiedottaa erikseen.keskussairaalassa Rovaniemellä on ollut hoidettavana yksi kiinalainen potilas, jolla todettiin koronavirus. Hänen vointinsa on tiedotteen mukaan hyvä.Kiinassa koronavirukseen kuolleiden että vahvistettujen virustartuntojen määrät jatkavat kasvuaan. Maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaiaamuna, että virukseen on kuollut jo ainakin 213 ihmistä. Viruksen ydinalueella Hubein maakunnassa kuolleiden määrä nousi torstain luvusta yli 40 ihmisellä.Kaikkiaan Kiinassa on todettu lähes 10 000 tartuntaa.