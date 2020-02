Urheilu

Pietarin jättiareenan katto romahti: ainakin yksi kuoli

yksi ihminen on kuollut Pietarin urheilu- ja konserttikeskuksen eli SKK Peterburgskin katon romahdettua perjantaina, kertoo uutistoimisto AFPSurmansa saanut 29-vuotias mies oli työskentelemässä katolla. Hän oli leikkaamassa katon betonia, kun katto alkoi romahtaa. Mies yritti paeta romahduksen alkaessa, mutta lopulta koko katon osa, jossa mies oli, murskautui maahan. Toinen katolla ollut mies oli romahdushetkellä turvassa nostokurjen korissa.Romahdusta on asetettu selvittämään tutkintaryhmä.SKK Peterburgski valmistui vuoden 1980 Moskovan olympialaisiin. Se on ollut suljettuna viime elokuusta lähtien, mutta nyt rakennusta on remontoitu vuoden 2023 jääkiekon MM-kisoja varten. Areenalle mahtuu yli 20 000 katsojaa.