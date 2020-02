Urheilu

Sofia Kenin valloitti Australian avoimet, aiemmin menestys grand slam -turnauksissa ollut vaatimatonta

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muguruza

Australian avointen miesten kaksinpeli Novak Đoković–Dominic Thiem pelataan sunnuntaina kello 10.30 Suomen aikaa. Eurosport näyttää ottelun.